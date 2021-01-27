شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن إطلاق قوافل للكشف المبكر عن الإعاقة ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم التوسع فى إطلاق قوافل الاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات فى مختلف القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة"، وأيضا قوافل الرمد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، كما ستقوم وزارة التضامن بالتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادى وتوفير فرص عمل وكذلك مشروعات متناهية الصغر فى إطار تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من الأسر الأولى بالرعاية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد كتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية.. سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنًيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".

جدير بالذكر أنه جارٍ العمل حاليا فى المراكز المستهدفة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة لحصر الاحتياجات طوال شهر يناير الجارى على أن يتم بدء التنفيذ الفعلى أول فبراير المقبل، لافتا إلى أن هناك لجنة رئيسية لمتابعة المبادرة برئاسة المهندسة راندا المنشاوى مساعد أول رئيس الوزراء وينبثق منها 3 لجان فرعية إحداهما لجنة تتعلق بالبنية الأساسية وخدمات المرافق للقرى المستهدفة برئاسة وزارة التنمية المحلية بجانب لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأيضا لجنة للتدخلات الاجتماعية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى.