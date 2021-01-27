شكرا لقرائتكم خبر عن من أسوان للإسكندرية.. تعرف على المراكز المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التنمية المحلية، عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة ضمن الخطط التنموية المتكاملة لـ 1500 قرية فى 51 مركز إدارى بـ 20 محافظة ضمن المرحلة المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وتتضمن الخطط التنموية لمبادرة حياة كريمة 7 مراكز فى محافظة أسيوط، 7 مراكز فى سوهاج، 6 مراكز فى البحيرة، 5 مراكز فى قنا، 5 مراكز فى المنيا، ومركزين فى كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبنى سويف والجيزة، ومركز واحد بكل من محافظات الوادى الجديد والقليوبية والدقهلية والاسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية فى المشروعات التى سيتم تنفيذها خاصة فى القرى المستهدفة بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلى فى المراكز والقرى المستهدفة .. فهذه المشروعات هى ملك لأهالى تلك القرى ويجب أن يتكاتفوا مع الدولة من أجل سرعة تنفيذها وتذليل أى عقبات تعترض التنفيذ ".