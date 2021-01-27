شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة توجه بتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها المختلفة تعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق محافظة أسيوط إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفتره من عام 2014 حتى عام 2020 بلغ عدد المشتركين حوالى(1.1) مليون مشترك عام 2020 بزياده قدرها ( 225 ) ألف مشترك عن عام 2014، حيث تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خلال الفترة من 2014 حتى 2020 باستثمارات بلغت حوالى (700) مليون جنيه تم من خلالها:

- تنفيذ (17) موزع جديد وتنفيذ (450) محول جديد وإضافة قدرة 277.5 م.ف.أ.

- 357 كشك معدنى وتركيب (2748) عامود جهد متوسط و( 3989 ) عامود جهد منخفض.

- تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 694 كم كابلات و 3460 كم موصلات.

- تنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى25 كم كابلات و2367 كم موصلات.

وفى إطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر، فقد تم تنفيذ عدد (100) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية بالمحافظة بإجمالى تكلفة (86) مليون جنيه بطول 81 كم، وفى مجال مواكبة التطور التكنولوجى ومعالجة أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من أهم مشاكل العملاء، فقد تم تركيب عدد (381) ألف عداد مسبق الدفع، وعدد (7600) عداد ذكى.

كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات أداء مراكز الخدمة، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة فى القرى الأكثر احتياجاً، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة.

تمت المشاركة فى هذه المبادرة ووضع خطة التطوير لشبكات الكهرباء بالقرى المستهدفة بالمبادرة لتحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية واستكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسبة ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة، وبلغت تكلفة تطوير القرى التابعة للمحافظة ضمن هذه المبادرة مبلغ وقدره يصل إلى 21 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير قرى (شقلقيل & الشنابله – العطيات – القصر – الكلابات – الاقادمه – الطوابيه).

وأدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين.

وأكد "شاكر" على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مؤكدا على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات.

وشدد "شاكر" أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.