سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بسوهاج.. والتحريات: تجارة المخدرات أبرز جرائمهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث سوهاج، برئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، من الإيقاع بتشكيلين عصابيين بسوهاج تخصصا نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدرجات النارية.

كانت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، أفادت بقيام (3 أشخاص– مقيمين بدائرة المركز – لأحدهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية عن طريق المغافلة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقـب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، فرد خرطوش محلى الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار) .

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأن الأسلحة المضبوطة بحوزتهم تستخدم فى الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، كما اعترفوا بقيامهم بارتكاب (8 جرائم سرقات دراجات نارية)، وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .