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الداخلية: القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة " الآيس" في سوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة مخدر الآيس بمحافظة سوهاج .

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن سوهاج، رصدت تشكيلاً عصابياً ضم (ثلاثة أشخاص – لهم معلومات جنائية) قاموا بإدارة بؤرة إجرامية لعلانية الإتجار بمخدر الآيس بإحدى قرى مركز شرطة سوهاج .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي تم استهداف البؤرة الإجرامية وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" مجهزة ومعدة للترويج، 2 سيارة إحداهما بدون لوحات، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بمشاركة المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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