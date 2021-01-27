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في حالة واحدة.. الصحة العالمية تحدد موقف تطعيم الحوامل بلقاح كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد أي مشكلة في حصول الحوامل على لقاح فيما يخص لقاحي فايزر وموديرنا.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات كورونا، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

وأشار مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بالمنظمة، إلى أن المنظمة لا تنصح بتطعيم الحوامل إلا لو كانت المرأة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها إذا كانت تعمل في الأطقم الطبية، كما أن الفئة أصغر من 16 عامًا غير مستهدفين من اللقاح.

وأكد "هوتن"، أن الحالات الأكثر خطورة هم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومنها السمنة وارتفاع ضغط الدم، والذين يجب أن يحصلوا على اللقاح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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