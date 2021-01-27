هل تثق الصحة العالمية بنتائج لقاحات كورونا؟.. مسؤول بالمنظمة يرد على "الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

ردّ الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على استفسار "الخليج 365" بشأن مدى ثقة المنظمة بالنتائج التي تُعلنها شركات الأدوية والمختبرات للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال برنان إن هناك تعاونا مع شركات الأدوية وهذا أمر مهم للغاية، وينبغي أن نثمن الجهود التي يبذلونها في إنتاج الكميات المطلوبة في هذا الوقت القصير.

وأضاف أن "كل الشركات مرت بالمرحلة الثالثة للقاحات والتي تختص بالتجارب السريرية، وسواءً نشرت هذه النتائج من عدمه فقد مرت بإقرار لجان الخبراء الوطنيين".

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية لديها مسار مشابه لتحليل البيانات بالتفاصيل قبل المصادقة على لقاح بعينه، وهذه العملية الداخلية تمت للقاح فايزر فقط حتى الآن.

وقال برنان إن المنظمة تراجع بيانات 4 لقاحات أخرى حاليا، بجانب أن هناك قائمة باستخدام الطوارئ لهذه اللقاحات ومر من خلالها لقاح شركة فايزر ونتوقع أن نصدر هذه القائمة وزيادة عدد الشركات على قائمة الاستخدام الطارئ بعد مراجعة بياناتها.

وناشد شركات الأدوية بمشاركة نتائج التجارب السريرية لكي تثق المنظمة في هذه النتائج.

وأضاف مدير الطوارئ الصحية: "نتعاون عبر مرفق كوفاكس لضمان التوزيع العادل للقاحات إلى الجميع، ونناشد الشركات للعمل بهذا الشكل ويجب أن تبرم الشركات اتفاقياتها بصورة شفافة وتعطي الأولوية لمرفق كوفاكس كي تصل هذا اللقاح للشعوب بصورة منصفة".