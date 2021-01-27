5 ملايين وفاة.. "الصحة العالمية": سنصل لـ100 مليون إصابة بكورونا خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن عام 2020 كان عامًا مأساويًا، حيث شهد جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى العديد من الأحداث من بينها انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات كورونا، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل العالم خلال الشهر الحالي لـ100 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم منها 5 ملايين وفاة.

وأضاف أن دول إقليم شرق المتوسط قامت بالعديد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد، منها زيادة عدد المختبرات لتصل حوالي 450 مختبرًا، بالإضافة إلى تعزيز الرعايات المركزة وإجراءات مكافحة العدوى.