القوى العاملة: تعيين 266 شابا وصرف 29 ألف جنيه لـ 12 عاملا غير منتظم بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 266 شاباً، منهم شاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 359 شابأً.

وبحسب بيان لها اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف علم الدين، أن المديرية صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، منها 14 ألف جنيه لـ 7 عمال لمنحة مولود جديد، و 5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، و 340 جنيه نفقة علاج، ليصل إجمالي ما تم صرفه 29 ألفاً و 340 جنيهاً لـ 12 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 18 عاملاً جديداً على المنظومة.

وأشار إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 42 ترخيصاً لعمل الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 198 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 111 شكوى عمالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لـ 53 شكوى منهم، وتم تسوية 35 شكاوى وديا، و 23 شكوي ما زالت تحت البحث .

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية تفتيشا على 49 منشأة، وإعادة التفتيش على 156 منشأة، وأسفر عن تحرير 14 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوتان للتوعية وإجراء 35 قياس وبحث 4 شكاوى.

وقال إن المديرية، تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.