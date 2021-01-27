شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: انتهاء حفر الجزء النفقي بين محطتى الزمالك والكيت كات من الخط الثالث للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة «الكيت كات»، والتي تُعد المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال حفر الجزء النفقي بين محطتي «الزمالك» و«الكيت كات، بطول 929 متراً.

وبذلك يكون قد تم تنفيذ الأعمال النفقية للجزء الأول 3A، والتي يبلغ طولها 4 كم، وذلك بمشاركة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، والسفير الفرنسي بالقاهرة، وسفير الاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حضوره هذا الحدث، أن الدولة تخطو خطى متسارعة من أجل النهوض بكافة القطاعات، خاصة قطاع النقل الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماماً خاصاً لتأثيره المباشر على حياة المواطن اليومية، ولما له من دور حيوي في التخفيف من حدة الإزدحام والتلوث.

وأشار مدبولي إلى أن أن مترو الانفاق يُعد أحد وسائل المواصلات النظيفة التي يتم تنفيذ مشروعاته طبقاً لأحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن من خلاله، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ العديد من مشروعات النقل الجماعي لربط مختلف انحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية، ويساهم في تيسير حركة المواطنين.