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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، مبادرة مجتمعية تحت شعار «كوني مستقلة»، لتعليم السيدات مهارات الخياطة في إطار كونها نصف المجتمع، بهدف تأهيلهم لبدء مشروعات اقتصادية خاصة بهن.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، إن المبادرة تستمر لمدة اسبوع بمركز شباب سموحه، وتستهدف 30 سيدة وفتاة لتأهيلهم لبدء مشروعات متناهية الصغر لهن مستقبلاً.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتى في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة بالمرأه، كونها نصف المجتمع فهي الام والاخت والزوجة والجدة والحفيدة فهي ضلع أساسي في المجتمع، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر ٢٠٣٠، وهو الهدف الثانى حيث تسعى رؤية مصر ٢٠٣٠، إلى تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم مشاركة كل الفئات في التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.

وأضافت:«يُعدّ توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمرًا مهمًا لأنه عامل حاسم للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الامميه، والأهم من مصطلح التمكين هو “تعزيز دور المرأة”، وذلك عن طريق إعطائها جميع الحقوق وجعلها منتجة في المجتمع سواء أكانت عاملة أو ربة منزل لديها مشروعها الخاص في البيت».

وقالت إنه رغم تحقيق بعض المكاسب للمرأة في مجال الصحة والتعليم، ومن خلال الكوتة التي حصلت عليها في مجلسي الشيوخ والنواب، إلا انه ما يزال هناك الكثير من التحديات الاقتصادية تواجه المرأة.

"كوني مستقلة" .. مبادرة مجتمعية لـ"شباب الإسكندرية" لتعليم السيدات مهارات الخياطة والباترونات (صور)