شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط» توفر مستلزمات الوقاية للعاملين بالشركة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، ضرورة التزام العاملين بالإجراءات الوقائية التي تضعها الشركة، من قياس درجة الحرارة أثناء الدخول، وارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، والمداومة على استخدام الكحول الإيثيلى أو غسيل الأيدى، واتباع الإجراءات الاحترازية بمراكز خدمة العملاء.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على المواطنين والعاملين على حد سواء.

وأشار عبدالغفار إلى تشكيل لجنة وقائية لمتابعة سلامة العاملين بالشركة ومنح الإجازات لمستحقيها، ومتابعة توزيع مستلزمات الوقاية على العاملين والموظفين.

وتابع أن الشركة وفرت ما يقرب من 9 أطنان كحول للتعقيم، بخلاف التطهير المستمر لمقرات، وتوزيع ما يقرب من 200 ألف كمامة على العاملين، وتوزيع 4 آلاف قناع واق لتأمين التعامل المباشر مع مراكز خدمة العملاء.

وأضاف عبدالغفار أن الشركة نفذت عيادة طبية تشمل كافة التخصصات للاطمئنان على سلامة العاملين خصوصا ذوى الأمراض المزمنة في إطار اهتمامها بالعنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والارتقاء بأداء الشركة.