شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: غلق 565 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار المتابعة المكثفة والرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» وضبط المخالف منها، حفاظاً على صحة المواطنين بمحافظة الشرقية، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة، بشن حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٠.

أسفرت جهود الحملات عن غلق ٥٦٥ منشأة طبية خاصة مخالفة، كما تم تحرير ٥٣٠ محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة، كما تم فحص عدد ١١٠ شكاوي والرد عليها.

وأضاف أنه تم إصدار الترخيص لعدد ٣٤٨ منشآت الخاصة منها «٢١٢ عيادة طبية، و٧٣ عيادة أسنان، و١٣ مركزا طبيا، و٨ عيادات تخصصية، و٢٤ معمل تحاليل طبية، و١٧ مركز علاج طبيعي ومستشفي خاصة».

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لمدير إدارة العلاج الحر وفريق العمل المشارك من مفتشي العلاج الحر بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.