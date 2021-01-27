شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى العزل بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة البحر الأحمر، إنه سيتم البدء في تطعيم الأطقم الطبية، بلقاح فيروس كورونا، بمستشفى العزل، بحميات الغردقة اليوم الأربعاء.

وأضاف «مرعي»، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية، للبدء في تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة والسكان، ببدء تطعيم الأطقم الطبية، بمستشفيات العزل بلقاح كورونا، بمختلف مدن البحر الأحمر.