شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيقية حلوان» تنظم المعرض الافتراضي لمادة «ورشة إبداع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان المعرض الافتراضي لنتائج الفرقة الأولى مادة ورشة ابداع بالفصل الدراسي الأول، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورة سهير عثمان أستاذ التصميم بالقسم ووكيل الكلية الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ندى سعد، والمهندسة نيفين حمدي.

وقد تم خلال المعرض عرض ٢٠٧ عمل فني لـ ٦٩ طالب وطالبة، وجاءت الأعمال عبارة عن عقد وربط، إزالة وصباغة، واستنسل بمساحة ٩٠ سم * سم١٤٠.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب أن هذا المعرض يقام سنوياً وقد أقيم هذا العام أونلاين وفق خطة الدولة للتحول الرقمي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ويعرض نتاج المقرر الدراسي، وقد تم تنفيذ هذه الأعمال بالكامل يدوياً في ورشة القسم العلمي.

حيث تهتم جامعة حلوان بشكل كبير بمجال الفنون التي تسمو بروح الإنسان وتثري وجدانه، كما تهتم أيضاً بالتطبيق العملي الذي يؤهل الطلاب بشكل كبير لسوق العمل ومواكبة أحدث التطورات في هذه المجالات.