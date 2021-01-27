شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية منهم 3 بالجنسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونص القرار الوزاري على أن يؤذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقا للكشف المرفق بحيث يكون أولهم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم وأخرهم هانى نسيم فهيم إبراهيم.

وتضمن القرار السماح لـ9 مواطنين بالتجنس بالجنسية الهولندية، و3 مواطنين بالجنسية الأمريكية، واثنين بالجنسية الإيطالية، واثنين بالجنسية اليونانية، وواحد بالعراقية، وأخر بالجنسية السودانية وواحد بالجنوب افريقية، وواحد الكندية واخر بالمجرية.



