وزير العدل يحدد مقرا جديد للجنة التوفيق فى المنازعات السابعة بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا وزاريا بتحديد مقر جديد للجنة التوفيق في المنازعات السابعة بمحافظة الإسكندرية.

ونص قرار وزير العدل رقم 247 لسنة 2021، على أن يكون مقر لجنة التوفيق في المنازعات السابعة لمحافظة الإسكندرية، في مبنى البوابة الإلكترونية – خلف 288 شارع زكى رجب – سموحة – أمام شركة تاون جاز – الإسكندرية – الدور الثاني – بدلا من مقرها الحالي.

يذكر أن قانون التوفيق في المنازعات حدد اختصاصات لجنة التوفيق، وهى الاختصاص بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها، والمنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية والمنازعة التي يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها طرق لجان قضائية أو أدارية، والمنازعات التي يتفق الأطراف على فضها عن طريق هيئات التحكيم، والمنازعات التي تقرر لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها.