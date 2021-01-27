شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لمناشدة عبر الخليج 365.. المصرية للاتصالات توفر خط أرضى بزهراء المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة من الشركة المصرية للاتصالات لمناشدة واردة لليوم السابع بعنوان: قارئة تناشد بتوفير خط تليفون أرضى لإدخال الإنترنت بالمعراج العلوى فى زهراء المعادي، أكدت الشركة على التواصل مع القارئة ياسمين محمد، وتم حجز الإخطار بمعرفة سنترال المعادي 2 ومنتظر التوجه إلي السنترال لإتمام إجراءات التعاقد.

وكانت القارئة ياسمين محمد مرزوق، من المعراج العلوى بزهراء المعادي، أرسلت عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، مناشدة إلى سنترال زهراء المعادي، لتوفير خط أرضى نظرا لظروف الدراسة والاحتياج الدائم للإنترنت، مؤكدا على معاناتهم في إدخل الخطوط، وأنه لا تتوافر بوكسات للتليفونات.

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.