شكرا لقرائتكم خبر عن فنون تطبيقية حلوان تنظم المعرض الافتراضى لنتائج الفرقة الأولى "إبداع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان المعرض الافتراضي لنتائج الفرقة الأولى مادة ورشة إبداع بالفصل الدراسي الأول، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورة سهير عثمان أستاذ التصميم بالقسم ووكيل الكلية الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ندى سعد، والمهندسة نيفين حمدى.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إنه تم خلال المعرض عرض 207 عمل فني لـ 69 طالب وطالبة، وجاءت الأعمال عبارة عن عقد وربط، إزالة وصباغة، واستنسل بمساحة 90 سم 140 سم.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، أن هذا المعرض يقام سنوياً وقد أقيم هذا العام أونلاين وفق خطة الدولة للتحول الرقمى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ويعرض نتاج المقرر الدراسى، وقد تم تنفيذ هذه الأعمال بالكامل يدوياً فى ورشة القسم العلمى.

ولفتت عميد كلية الفنون، أن جامعة حلوان تهتم بشكل كبير بمجال الفنون التي تسمو بروح الإنسان وتثرى وجدانه، كما تهتم أيضاً بالتطبيق العملى الذى يؤهل الطلاب بشكل كبير لسوق العمل ومواكبة أحدث التطورات في هذه المجالات.