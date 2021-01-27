شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: توصيل 2530 مدرسة بشبكات الفايبر لربط مناهج الثانوية ببنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الإنتهاء من توصيل 2530 مدرسة بشبكات الفايبر والكابلات الداخلية بالمرحلة الثانوية وربط منظومة المناهج ببنك المعرفة المصرى، وتطبيق الامتحانات الإلكترونية بنظام الأوبن بوك، وإلغاء نظام البوكليت والاستخدام الإلكترونى في التصحيح، والاختبار خلال الفترة الماضية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تقرير لها: إنه فى مجال البنية التكنولوجية تم تجهيز البنية التحتية لمدارس الثانوى العام الحكومى فى 2415 مدرسة، وتوصيل خطوط الربط لشبكات الفايبر لـ"2321 "مدرسة وتوفير التابلت للطلاب والمعلمين بواقع 2 مليون و80 ألف وتوفير شاشات تفاعلية لفصول المرحلة الثانوية بواقع 37 ألف شاشة تفاعلية لشرح المناهج التفاعلية وفق نظام التقييم الجديد.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب المرحلة الثانوية متابعة المحتوى الرقمي على بنك المعرفة، لجعل طرق المذاكرة أكثر متعة من خلال منصة إدارة التعلم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المحتوى الرقمى الموجود مدعوم بصور وفيديوهات وأسئلة وفق نظام التقييم الجديد التى تمكن الطلاب من معرفة مستواهم والتدريب على مفهوم الأسئلة الجديدة التى تأتى فى الامتحانات كما يساعد الطلاب للتعرف على معلومات معمقة عن الدروس والمناهج بأكثر من أسلوب وطريقة.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حسم مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد قرار تأجيلها بسبب ذروة كورونا والتى كان من المقرر أن تعقد أواخر ديسمبر الماضى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365، أن الامتحانات سوف تعقد بعد انتهاء إجازة نصف العام، موضحا أنه لن يتم تأجيلها على أن تعلن الوزارة تفاصيل تقييم الطلاب فى مناهج الترم الأول قبل انقضاء إجازة نصف العام بأسبوع، أى منتصف فبراير المقبل.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا بد من تقييم الطلاب عن مناهج الفصل الدراسى الأول بأى وسيلة كانت، موضحا أن الامتحانات هى الأقرب كآلية لتقييم الطلاب فى صفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحا أن طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، ستعقد امتحاناتهم إلكترونيا أما الصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى تقييمهم بدون اختبارات تحريرية وفق فلسفة نظام التعليم الجديد الذى يعتمد على قياس مهارات فردية وجماعية للطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الدراسة ستعود فى مواعيدها 21 فبراير المقبل، ولا صحة لتأجيلها أو تأخير موعد انعقاد امتحانات الترم الأول للفصل الدراسى الثان أو دمجهم.

