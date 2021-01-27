شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن منطقة شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل لمدة 10 ساعات يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بتوسعات المرحلة النهائية بمحطة مياه شبرا الخيمة لتوصيل خط الإنحدار قطر 1800مم، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن منطقة شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل.

وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 29-1-2021 وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى السبت الموافق 30-1-2021.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.