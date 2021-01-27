شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 49 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 4639 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 49 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 4639 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بغداد، الرياض، المدينة المنورة، الدوحة، الدمام، لندن، باريس، إسطنبول، أمستردام، نيويورك، ميلانو، دبي، جدة، الخرطوم، البحرين، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا)، بالأضافة إلي 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4639 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.