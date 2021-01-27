الحكومة تكشف موعد افتتاح محطة العتبة حتى الكيت كات بالخط الثالث للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة "الكيت كات"، والتى تُعد المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال حفر الجزء النفقي بين محطتى "الزمالك" و"الكيت كات" بطول 929 متراً، وبذلك يكون قد تم تنفيذ الأعمال النفقية للجزء الأول 3A، والتي يبلغ طولها 4 كم

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المرحلة الثالثة من الخط الثالث يبلغ طولها 17.7 كم، وتشتمل على عدد (15) محطة، وأن نسبة الإنجاز الكلية لها بلغت 49%، وسيتم افتتاح الجزء الأول منها، والذي يصل من محطة "العتبة" حتى محطة "الكيت كات" بطول 4 كم فى ديسمبر 2021، فيما سيكون الجزء الثانى من محطة "الكيت كات" حتى محور روض الفرج، وذلك بطول 6.6 كم، ومقرر أن يكون فى يونيو 2022، والجزء الثالث من محطة "الكيت كات" حتى محطة "جامعة القاهرة" بطول 7.1 كم مقرر أن يكون فى أبريل 2023.

ولفت الوزير، إلى أن تكلفة المرحلة الثالثة تبلغ 40.7 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للخط الثالث97 مليار جنيه، مشيراً الى أن مساحة محطة "الكيت كات" تبلغ3800 م،2 وبعمق 23 م تحت مستوى سطح الأرض، وتشتمل على ثلاثة أدوار، منوهاً إلى أنه ترجع أهمية تلك المحطة الى أنها تربط شارع كورنيش النيل مع شارع السودان عن طريق ميدان الكيت كات، ويتفرع بعدها المسار إلى فرعين شمالا حتى محور روض الفرج، وجنوباً حتى محطة "جامعة القاهرة".

كما أوضح الوزير، أنه بانتهاء تنفيذ الخط الثالث يكون قد تحقق ربط إقليم القاهرة الكبرى بمدينتى السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة (الشروق– العبور– المستقبل-....)، حيث يعتبر حلقة الوصل بين الخط الأول للمترو، والذى يُعد أول خط مترو في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب معه في محطة "ناصر"، ومع الخط الثاني للمترو في محطتي "العتبة" و"جامعة القاهرة" ومع القطار الكهربائي في المحطة التبادلية "عدلي منصور"، كما سيحقق تكامل خدمة النقل مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة "الاستاد" بمدينة نصر، ومع مونوريل السادس من أكتوبر في محطة "وادى النيل".

وقال وزير النقل، أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع في استكمال شبكة مترو الانفاق، وإنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر، وأن هذه المشروعات يتم تنفيذها على الرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها العالم أجمع، حيث وجهت القيادة السياسية باستمرار تنفيذ المشروعات القومية ونهوها في التوقيتات المحددة لها، وبالتالي استمرار عجلة الإنتاج خاصة في كافة المصانع التي تخدم المشروعات القومية، وذلك للمساهمة في تسهيل تنقل المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل المختلفة.​