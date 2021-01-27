شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مشروعات هيئة السد العالى فى 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ هيئة السد العالى وخزان أسوان التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، عدد من الأعمال لحماية السد وخزان أسوان سوف نستعرضها فى التقرير التالى..

1- تأهيل خزان أسوان باستثمارات إجمالية تصل إلى 76.187 مليون جنيه.

2- تطوير أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم لمنشأ السد العالي وكافة المنشئات الملحقة لضمان كفاءة العمل.

3- رفع خطوط المياه العكرة، بإجمالي تكلفة 119.82 مليون جنيه، والمساطيح الخلفية لجسم السد العالي، وعملية إعادة تأهيل منظومة الحقن وملحقاتها بجسم السد العالي.

4- معالجة مواسير تفريغ الهواء ل 10 وحدات بالأنفاق لمحطة كهرباء السد العالي بتكلفة إجمالية 10.00 مليون جنيه.

5- تطوير منظومة التهوية والإنارة داخل الأنفاق وممرات التفتيش بالسد العالي، بتكلفة إجمالية 17.42 مليون جنيه.

6- تنفيذ عملية إنشاء أسوار وأبراج حراسة أمام وخلف قنطرة مفيض طوارئ السد العالي.

7- إنتاج خرائط رقمية لأملاك الهيئة بالسد العالي غرب وشرق والخزان وأبو سمبل وتوشكي بتكلفة إجمالية 11,40 مليون جنيه.

8- توسيع قناة مفيض توشكي المسافة من ك (3.265) حتى ك (6.00) بر أيمن وأيسر لإمرار تصرفات إضافية في حالة الطوارئ والفيضانات العالية لامان وسلامة السد العالي، بتكلفة إجمالية 22.280 مليون جنيه.

9- تعميق توسيع خور توشكي المسافة من ك (6.00) إلى ك (8.00) تجاه البحيرة، لإمرار تصرفات إضافية في حالة الطوارئ والفيضانات العالية لامان وسلامة السد العالي بتكلفة إجمالية 23.765 مليون جنيه.