أخبار مصر

تعرف على أبرز مشروعات هيئة السد العالى فى 9 معلومات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مشروعات هيئة السد العالى فى 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ هيئة السد العالى وخزان أسوان التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، عدد من الأعمال لحماية السد وخزان أسوان سوف نستعرضها فى التقرير التالى..

1- تأهيل خزان أسوان باستثمارات إجمالية تصل إلى 76.187 مليون جنيه.

2- تطوير أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم لمنشأ السد العالي وكافة المنشئات الملحقة لضمان كفاءة العمل.

3- رفع خطوط المياه العكرة، بإجمالي تكلفة 119.82 مليون جنيه، والمساطيح الخلفية لجسم السد العالي، وعملية إعادة تأهيل منظومة الحقن وملحقاتها بجسم السد العالي.

4- معالجة مواسير تفريغ الهواء ل 10 وحدات بالأنفاق لمحطة كهرباء السد العالي  بتكلفة إجمالية 10.00 مليون جنيه.

5- تطوير منظومة التهوية والإنارة داخل الأنفاق وممرات التفتيش بالسد العالي، بتكلفة إجمالية 17.42 مليون جنيه.

6- تنفيذ عملية إنشاء أسوار وأبراج حراسة أمام وخلف قنطرة مفيض طوارئ السد العالي.

7- إنتاج خرائط رقمية لأملاك الهيئة بالسد العالي غرب وشرق والخزان وأبو سمبل وتوشكي بتكلفة إجمالية 11,40 مليون جنيه.

8- توسيع قناة مفيض توشكي المسافة من ك (3.265) حتى ك (6.00) بر أيمن وأيسر لإمرار تصرفات إضافية في حالة الطوارئ والفيضانات العالية لامان وسلامة السد العالي، بتكلفة إجمالية 22.280 مليون جنيه.

9-  تعميق توسيع خور توشكي المسافة من ك (6.00) إلى ك (8.00) تجاه البحيرة، لإمرار تصرفات إضافية في حالة الطوارئ والفيضانات العالية لامان وسلامة السد العالي بتكلفة إجمالية 23.765 مليون جنيه.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا