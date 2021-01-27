شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية: بدء تطعيم الفرق الطبية بمستشفى عزل الباجور بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بدء تطعيم الأطقم الطبية، باللقاح الخاص بفيروس كورونا، قام الفريق المسؤول عن تطعيم الأطقم بقيادة مدير الإدارة الصحية بالباجور، ومدير مكتب الصحة والتطعيمات بصحة الباجور، بإعطاء اللقاح لأول مرة بالمحافظة لبعض الفرق الطبية اليوم بمستشفى الباجور على أن يتم إعطاء باقي الفريق تباعا.

وأوضح وكيل الوزارة أن المنوفية شهدت فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى الباجور للعزل وتم تسجيل بيانات متلقي اللقاح، واطلاعه على الموافقة المستنيرة، وتسجيل كل تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات، وذكر أن المصل عبارة عن فيروس كورونا في صورته الميتة، بحيث يقوم بذاكرة خفيفة داخل خلايا الجسم حتى يخفف من حدتها لدى المصاب بها أو تحميه نهائيًا منه.