شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المعسكر التدريبي الثاني بجامعة كفراالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ أطلاق نادي ريادة الأعمال المكون الرابع لمركز ربط الجامعة بالصناعة «التايكو» المعسكر التدريبي الثاني تحت عنوان The Pursuit of Ideation وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

والذي يشمل أسس ريادة الأعمال والـ Design Thinking والـ Ideation Process .

وقال رئيس الجامعة أن هذا المعسكر يقوم بالتدريب به مدربين دوليين الدكتور وفاء محمد عبدالرشيد المدير التنفيذي لمكتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال ومدرب ريادة الأعمال الدولي والدكتور تامر أحمد مستشار وخبير ريادة الأعمال وتطوير المشروعات التكنولوجية المحلية والدولية بإشراف الدكتور إيناس جمعة بهجت مدير مكتب التايكو والدكتور أحمد محمود قدري مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ.

ويعقد المعسكر اون لاين على تطبيق زوم بداية من يوم الإثنين الموافق ٢٥ يناير وحتى يوم ٢٩ يناير من الساعة ٥ وحتى الساعة ٨ مساءً.