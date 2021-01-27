شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال تطوير ميدان السيدة عائشة × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ميدان السيدة عائشة أعمال إزالة 47 عقار بمحيط مسجد لمسبح وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية تنفيذها بالميدان، وفى السطور التالية نعرض أهم التفاصيل الخاصة بتطوير الميدان. 1. سيتم إنشاء كوبرى بديل لكوبرى السيدة عائشة. 2. الكوبرى الجديد يربط طريق صلاح سالم بطريق محور الحضارات ويمر من وسط المقابر. 3. الكوبرى يبدأ من ميدان السيدة عائشة، وينتهى عند مدخل عين الحياة . 4. سيتم إزالة عدد من المقابر بمسار الكوبرى، وسيتم نقلها لأماكن بديلة. 5. من المقرر أن يتم بدء نقل المقابر خلال أيام. 6. سيتم البدء فى استكمال إزالة العقارات المحيطة للقلعة خلال أيام. 7. تستكمل المحافظة عقارات منطقة عرب اليسار بمحيط القلعة. 8. وفرت المحافظة عقارات بديلة للسكان بالأسمرات. 9. أعمال التطوير تحل أزمة المرور بميدان السيدة عائشة. 10. جارى إزالة 7 عقارات تم دهان واجهاتها مؤخرا قريبة من القلعة.