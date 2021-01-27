شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير للنقل يكشف تفاصيل شبكة القطارات السريعة.. تضم 7 خطوط تربط أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة النقل تفاصيل أطوال شبكة خطوط القطارات السريعة التى تخطط الدولة لتنفيذها لتغطى كافة أنحاء الجمهورية، لتكون بمثابة شبكة سكة حديد جديدة لنقل الركاب والبضائع لكنها فائقة السرعة بسرعات تصميمة تصل إلى 250 كم فى الساعة، على عكس شبكة السكة الحديد القديمة الحالية التى لا تزيد سرعتها التصميمة عن 120 كم فى الساعة حتى بعد أعمال التطوير الجارية بها حاليا.

وفقا لتقرير لوزارة النقل فإن شبكة القطارات السريعة تضم 7 خطوط جديدة سيتم تنفيذها على مرحلتين، بحيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 5 خطوط بإجمالى أطوال 1975 كم وتكلفة تبلغ 22.7 مليار دولار وتمثل الأولوية الحالية التى تستعد الحكومة للشروع فى تنفيذها، والمرحلة الثانية المستقبلية تشمل خطين بإجمالى أطوال 670 كم وتكلفة تصل إلى 8.8 مليار دولار.

والخطة بالكامل ستشارك فى تنفيذها شركات المقاولات المصرية بحيث تتولى أعمال تنفيذ الإنشاءات والأعمال المدنية وتركيب السكة وأسوارها وإنشاءها الورش التى ستخصص لأعمال الصيانة، فيما ستقوم شركات أجنبية عالمية متخصصة بأعمال تنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد وتركيب بوابات التذاكر بالمحطات وتصنيع وتوريد القطارات التى ستعمل بكل خط عقب تنفيذه بشراكة محلية.

ويشير تقرير وزارة النقل إلى أن الخطة تشمل أول خط قطار سريع شرعت الوزارة فى أعمال تنفيذه ويمتد العين السخنة ـ العلمين الجديدة الممتد بأطوال 460 كم، وهو الخط الذى تم الإعلان عن الشروع في تنفيذه منذ أيام عقب التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد وتركيب بوابات التذاكر الخاصة بهذا الخط بجانب توريد القطارات التي ستعمل بالمشروع عقب تنفيذه وتشغيله وعددها 34 قطارا.

وأوضح تقرير وزارة النقل أن الخط الأول ستصل تكلفته إلى 6.3 مليار دولار تشمل 3.3 مليار دولار ستحصل عليها شركة سيمنز عن أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد بوابات تذاكر وقطارات هذا الخط، و3 مليار دولار ستحصل عليها شركات المقاولات المصرية عن الإنشاءات والأعمال المدنية بطول مسار ومحطات هذا الخط.

وومخطط إنهاء تنفيذ الخط الأول خلال عامين، ليربط خلال مساره مدن العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والشيخ زايد والإسكندرية وبرج العرب، شاملا خلال مساره عدد 15 محطة، مع تنفيذه على مرحلتين، حيث تمتد المرحلة الأولى بالمشروع من العاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب مرورا بمدينة 6 أكتوبر بأطوال 260 كم، فيما تمتد المرحلة الثانية من مدينة برج العرب حتى مدينة العلمين الجديدة ومن العاصمة الإدارية حتى مدينة العين السخنة والسويس.

ويتضمن تقرير وزارة النقل أن الخط الثانى من شبكة القطارات السريعة يمتد 6 أكتوبر حتى الأقصر بأطوال 640 كم وتكلفة تبلغ 8.34 مليار دولار بواقع 4.17 مليار دولار لأنظمة الإشارات والاتصالات وقيمة قطاراته التى ستعمل به بعد تنفيذه، ومثل هذا الرقم للأعمال المدنية وإنشاءات هذا الخط التى ستقوم بها الشركات المصرية.

ووفقا لتقرير وزارة النقل يمتد الخط الثالث من الأقصر حتى الغردقة بأطوال 285 كم وتكلفة 2.7 مليار دولار، والخط الرابع يمتد من الأقصر حتى أسوان بأطوال 210 كم وتكلفة 2.74 مليار دولار، والخط الخامس يمتد من العلمين الجديدة حتى مرسى مطروح بأطوال 200 كم وتكلفة 2.6 مليار دولار.

فيما تضم المرحلة الثانية المستقبلية من شبكة القطارات السريعة المصرية خطين الأول يمتد من العين السخنة حتى الغردقة بأطوال 320 كم وتكلفة 4.172 مليار دولار، والثاني يمتد من سفاجا حتى برنيس بأطوال 350 كم وتكلفة 4.564 مليار دولار تقريبا.