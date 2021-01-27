كورونا في 24 ساعة| 55 حالة وفاة بمصر والإصابات تقترب من 100 مليون عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 643 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 99 مليونًا و706 آلاف حالة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و139 ألف حالة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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