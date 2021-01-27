أخبار مصر

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 7 أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء 27 يناير حتى السبت 30 يناير، والتي تشهد فترة من عدم الاستقرار، وجاءت على النحو التالي:

الأربعاء:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج 2 إلى 3 متر.

الخميس:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القنة مما يزيد الاحساس بالبرودة.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج 3 إلى 4 متر، والبحر الأحمر وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر.

الجمعة:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.

السبت:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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