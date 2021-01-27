شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 33 شيشه وغلق مقهيين مخالفين في حمله ليلية بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة ليلية بدسوق تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ ،وإشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع قسم شرطة دسوق برئاسة المقدم حازم الشيخ، مأمور القسم من ضبط 33 شيشة وغلق وتشميع 2 كافتيريا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بحضور عيد قلاشة، رئيس قرية أبو مندور النوبتجى الليلى بديوان مجلس المدينة، والنقيب عبد الله مخلوف، ورامى حماد الغلق الإداري والمتابعة الميدانية.

وذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا. وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.