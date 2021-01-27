شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بالمنيا بلقاح كورونا بمستشفى عزل ملوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى عزل ملوى.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا علي الاطباء والفئات الأولى بالتطعيم.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، واللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ملوى والدكتور علي قاسم، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية
استمع المحافظ، إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي .
وقدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى عزل ملوى، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمناً دورهم الإيجابي فى الوقوف صفاً واحداً للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية .
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