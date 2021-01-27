شكرا لقرائتكم خبر عن وفد متخصص من وزارة التخطيط يتابع المركز التكنلوجي بمصيف بلطيم تمهيدا لافتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم كلا من اللواء محمد عزي سعيد، المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والعميد ماجد كمال، مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط والوفد المرافق له وذلك لمتابعة ما تم تنفيذة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين تمهيداً لافتتاحه.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وذلك لسرعه تفيعل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتيسيرا على المواطن والارتقاء بمستوي الخدمه والتسهيلات وحسن استقبال المواطنين في كافة التخصصات من ممثلين من مديري المركز التكنولوجي بالمدينة والإدارات الخلفية لمتابعة المراكز التكنولوجية وذلك تحت اشراف الجهاز الفنى بوزارة التخطيط .