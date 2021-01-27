شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تزيد مناعة طفلك للوقاية من كورونا؟ ندوة أون لاين بجامعة حلوان السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز تربية طفل ما قبل المدرسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة بعنوان "زيادة مناعة الطفل للوقاية من الكورونا"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية ، والدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وقالت الجامعة فى بيان لها اليوم، إن الندوة من تقديم الدكتورة فادية يوسف استاذ صحة الطفل بقسم رياض الأطفال بالكلية، فيما أوضحت الدكتورة منى أبو هشيمه أن الندوة تتضمن مناقشة معنى المناعة وأنواعها ومقاومة الأمراض المعدية، وأسباب ضعف المناعة، بجانب الحديث عن تقوية وزيادة كفاءة الجهاز المناعي، وطرق تقوية مناعة الأطفال لمقاومة الفيروسات من خلال الحفاظ على النظام الغذائى المتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام ، والتعرض إلى أشعة الشمس، بجانب عدم تخطى التطعيمات ، والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى النوم الجيد، وتجنب المضادات الحيوي، وإبعاد الأطفال عن التوتر والضغوط النفسية.

وتعقد فعاليات الندوة فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 30 يناير 2021 عبر تطبيق zoom.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، كشفت تفاصيل استمارة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا، التى شددت على ضرورة حساب الجرعة الكلية وفقا لوزن الطفل، وحددت الوزارة فى الاستمارة، مجموعة من الأعراض فى حال ظهورها على الطفل يجب التوجه به إلى المستشفى، وتشمل استمرار ارتفاع درجة الحرارة لمدة تزيد عن 3 أيام، وضيق تنفس، وألم شديد بالصدر يعيق التنفس، ونهجان أثناء الراحة، وعلامات الجفاف أو تشنجات، واضطراب الوعى، وكحة مدممة.