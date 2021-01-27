اليوم.. سماع الشهود في محاكمة مسجل خطر متهم بقتل شقيقين بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستمع الدائرة 24 جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، لشهود الإثبات في محاكمة مسجل خطر متهم بقتل شقيقين باستخدام "كزلك" بدائرة قسم شرطة الشرابية.

كان المستشار حسام حسين، وكيل النائب العام، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأدلى المتهم، باعترافات تفصيلية في قتل المجني عليهما وإصابة نجل أحدهما: "قبل الواقعة بيوم أهل المجني عليهم ضربوا ابن أخويا ولما رحنا علشان نعاتبهم، تعدوا علينا فقررت جر شكلهم، ويوم الواقعة اشتريت (كزلك) ثم جلست على قهوة من الساعة 9 حتى 11 في انتظار مرورهم من الشارع، لما شفت المجني عليه الأول راكب الموتوسيكل توجهت له فمد إيده عشان يسلم عليا فقمت بتوجيه طعنات متفرقة له، فنزل من على الموتوسيكل وحاول الهروب لكنني تتبعته داخل فرن، وقمت بتوجيه طعنات أخرى، ثم توجهت للمنزل في انتظار حضور أهل المجني عليه لاستكمال المشاجرة".

وأضاف: "عقب حضور المجني عليه الثاني ونجل الأول تجددت المشاجرة وتعديت عليهم بالكزلك، ووجهت طعنة بالفخذ لنجل الأول لشل حركته، ثم طعنت الثاني بصدره ففارق الحياة، ثم توجهت لشقيقي بالمطرية لتلقي العلاج من الإصابات اللى فى جسدى حتى حضرت الشرطة".