بأرقام العمارات.. مواعيد تسليم شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يبدا جهاز القاهرة الجديدة تسليم شقق سكن مصر للإسكان المتوسط، في الأسبوع الأول من فبراير، حتى منتصف العام تسليم 2280 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر (95 عمارة) مسلسلى 1 ، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقي المراحل بمنطقة غرب الجامعات للتسليم.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن الخطوة الأولى لاستلام الحاجز وحدته السكنية يجب التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر 2 شارع عباس العقاد لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك من الشيكات الموقع عليها.

وتابع رئيس الجهاز: "الخطوة الثالثة يجب بعد ذلك التوجه لمكتب خدمة المواطنين لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة".

وجاءت أرقام العمارات وتواريخ التسليم كما هي مرفقة في الجدول التالي:​