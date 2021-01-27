مواعيد وأرقام.. ننشر خريطة تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بـ 6 أكتوبر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز أكتوبر الجديدة في تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان.

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تمت مراعاة اتخاذ عدة إجراءات أثناء تسليم الوحدات لمستحقيها، والتي تقلل من حدوث أي تجمعات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة أنه سيتم تسليم العمارات بقطاع (أ) أرقام (428 – 429 – 430 – 431 – 432 – 433 – 434 – 435 – 436 – 437 – 438 - 439)، بدءًا من يوم الأحد 31/1/2021، وحتى يوم الخميس 4/2/2021، والعمارات بقطاع د أرقام (224 – 226 – 403 - 404) بدءا من يوم الأحد 7/2/2021، وحتى يوم الخميس 11/2/2021.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم شقق العمارات بقطاع د أرقام (127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 ) بدءًا من يوم الأحد 14/2/2021، وحتى يوم الخميس 18/2/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات بقطاع ج أرقام (302 - 303 – 304 – 305 – 306 – 315 – 320 – 321 – 322) بدءًا من يوم الأحد 21/2/2021 وحتى يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارات بقطاع د أرقام (337 – 338 – 339 – 340 – 341 – 342 – 343 )، بالأسبوع السادس بدءا من يوم الأحد 28/2/2021، وحتى يوم الخميس 4/3/2021.

​