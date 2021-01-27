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مواعيد وأرقام.. ننشر خريطة تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بـ 6 أكتوبر الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز أكتوبر الجديدة في تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان.

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تمت مراعاة اتخاذ عدة إجراءات أثناء تسليم الوحدات لمستحقيها، والتي تقلل من حدوث أي تجمعات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين من الإصابة بفيروس .

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة أنه سيتم تسليم العمارات بقطاع (أ) أرقام (428 – 429 – 430 – 431 – 432 – 433 – 434 – 435 – 436 – 437 – 438 - 439)، بدءًا من يوم الأحد 31/1/2021، وحتى يوم الخميس 4/2/2021، والعمارات بقطاع د أرقام (224 – 226 – 403 - 404) بدءا من يوم الأحد 7/2/2021، وحتى يوم الخميس 11/2/2021.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم شقق العمارات بقطاع د أرقام (127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 ) بدءًا من يوم الأحد 14/2/2021، وحتى يوم الخميس 18/2/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات بقطاع ج أرقام (302 - 303 – 304 – 305 – 306 – 315 – 320 – 321 – 322) بدءًا من يوم الأحد 21/2/2021 وحتى يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارات بقطاع د أرقام (337 – 338 – 339 – 340 – 341 – 342 – 343 )، بالأسبوع السادس بدءا من يوم الأحد 28/2/2021، وحتى يوم الخميس 4/3/2021.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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