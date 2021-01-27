شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تحذر من الأكل ليلاً: «اللي هيتاكل بالليل جسمك مش هيحرقه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الدهون الثلاثة هي الدهون العنيدة التي تتوجد في الجسم منذ الطفولة، والتخلص منها يكون من خلال تحويلها لدهون ثنائية أو احادية، وهذا الأمر ممكن من خلال تناول التوت البري.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لتغير الكورسات العلاجية لمريض السمنة حتى لا يعتاد الجسم عليها، ويحدث ثبات في الوزن الوزن، مضيفة ان المياه الغازية مضرة جدًا للجسم، وتؤدي أيضا إلى زيادة الوزن بسبب احتوائها على كم كبير السعرات الحرارية.

ولفتت إلى ضرورة تصغير حجم المعدة من خلال تصغير حجم المعدة، وتنال 3 وجبات في ساعات نهارية، معقبة:«اللي هيتاكل بالليل جسمك مش هيعرف يحرقه».

وذكرت أن الخلايا الدهنية عندما تزيد على القلب تؤدي إلى نوم متقطع، نتيجة عدم القدرة على الحصول على نفس منتظم.

وتابعت «سهيل»، أن الشخير الحميد ناتج من وجود خلايا دهنية على الصدر، وعند خفض الوزن يستطيع الشخص الذي يعاني من الشخير أو النفس المتقطع، من التنفس بشكل منظم، والتخلص من الشخير.

ولفتت إلى أن خفض الوزن يكون من خلال تقليل الشهية ب تناول ألياف الأناسيليوم، التي تعمل على ملء المعدة مع شرب الماء، وبالتالي يقل حجم ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، ومن ثم يحدث خفض الوزن.