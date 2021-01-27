شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل حال تجاوز ابنك المراهق في الكلام؟.. استشاري نفسي يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، على ضرورة وقف الكلام مع الإبن المراهق حال تجاوزه في الكلام، معقبة :«اول ما يكون في تجاوز بالكلام، لازم نوقف الكلام، ولا نصعد الأمر»

وأشارت«العيسوي»، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، إلى ضرورة الحديث مع البنت في فترة المراهقة حال قيامها بوضع ميك آب بشكل ملف للنظر، وفي حال عدم الاقتناع بوجهة نظر الأم، يجب تركها، والحديث مع شقيقتها الاكبر، أو أي شخص قريب منها لتغير هذا السلوك الغير مستحب.

وشدد على ضرورة الحديث مع المراهق دون المشاجرة، معقبة: «اكتر حاجة الأب والأم بيخسروا فيها، هي المشاجرة مع الإبن المراهق، لأنه لو خرج مش عارفين هيعمل إيه بره».

وشددت الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، على ضرورة تحميل المراهق بعض المسؤوليات، واإتاحة له بعض الاختيارات، وعدم فرض عليه شيء بعينه، لافتة إلى أن الصراخ في وجه المراهق أمر لا يجوز، لأن المراهق يعاني من خجل شديد.

وتابعت «العيسوي»، أن المرحلة الأولى من المراهقة تبدأ من عمره 10 سنوات حتى 14 عامًا، والثانية تبدأ من 14 عامًا لـ17 عامًا، وهذه المرحلة تتميز بتكوين المراهق مجموعات من الاصدقاء.

ولفتت إلى أن دور الاصدقاء في المرحلة الثانية من المراهقة كبير للغاية، مشيرة إلى ضرورة تشجيع المراهق في هذه المرحلة على الصداقة، وعدم الصراخ في وجهه خاصة امام أصدقائه حتى لا ينفر من الأسرة، ويتحول إلى مراهق كتوم، معقبة: «اخطر شيء هو المراهق الكتوم».