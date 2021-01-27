شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب نفسي: الصراخ في وجه المراهق أمر لا يجوز لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، على ضرورة تحميل المراهق بعض المسؤوليات، واتاحة له بعض الاختيارات، وعدم فرض عليه شيء بعينه، لافتة إلى أن الصراخ في وجه المراهق أمر لا يجوز، لأن المراهق يعاني من خجل شديد.

وتابعت «العيسوي»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن ان المرحلة الأولى من المراهقة تبدأ من عمره 10 سنوات حتى 14 عامًا، والثانية تبدأ من 14 عامًا لـ17 عامًا، وهذه المرحلة تتميز بتكوين المراهق مجموعات من الاصدقاء.

ولفتت إلى أن دور الاصدقاء في المرحلة الثانية من المراهقة كبير للغاية، مشيرة إلى ضرورة تشجيع المراهق في هذه المرحلة على الصداقة، وعدم الصراخ في وجهه خاصة امام أصدقائه حتى لا ينفر من الأسرة، ويتحول إلى مراهق كتوم، معقبة:«اخطر شيء هو المراهق الكتوم».