شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: استحداث برنامجين جديدين في الذكاء الإصطناعي والحوسبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن إعتماد برنامجين جديدين في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والحوسبة والمعلوماتية الحيوية، كبرامج خاصة بكلية الحاسبات والمعلومات.

جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع الأول للبرامج الخاصة الذي عقد بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجديد، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور النميري علام زناتي، عميد الكلية، والدكتور محمد حشمت، منسق برنامج الذكاء الاصطناعي، وعمر أبودوح، مدير عام شؤون الطلاب المركزية.

وقال الدكتور أحمد عزيز، أن البرنامجين يمنحان درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات في تخصص الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، وتخصص الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، موضحاً أن الهدف من إعتماد تلك البرامج إعداد خريج متميز لديه المهارات اللازمة لمسايرة التقدم في تكنولوجيا المعلومات بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ومن جانبه قال الدكتور النميري علام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، أن الإجتماع ناقش عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، منها اعتماد اللائحة المالية للبرنامجين، وتحديد الساعات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وإعتماد الجداول الدراسية للفصلين الدراسيين الأول والثاني، منوها بأنه تم قبول ١٨ طالب بالبرنامجين.