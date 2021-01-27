شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تكشف طريقة التخلص من الشخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الخلايا الدهنية عندما تزيد على القلب تؤدي إلى نوم متقطع، نتيجة عدم القدرة على الحصول على نفس منتظم.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الشخير الحميد ناتج من وجود خلايا دهنية على الصدر، وعند خفض الوزن يستطيع الشخص الذي يعاني من الشخير أو النفس المتقطع، من التنفس بشكل منظم، والتخلص من الشخير.

ولفتت إلى أن خفض الوزن يكون من خلال تقليل الشهية ب تناول ألياف الأناسيليوم، التي تعمل على ملء المعدة مع شرب الماء، وبالتالي يقل حجم ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، ومن ثم يحدث خفض الوزن.