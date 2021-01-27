شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد مباراة الأهلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعادل النادي الأهلي مع بيراميدز اليوم بدون أهداف في الدوري المصري الممتاز كما فاز نادي سموحة على المقاولين بهدفين مقابل هدف ليتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري اليوم ، ويتصدر 6 لاعبين ترتيب هدافي الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم

الفريق عدد المباريات النقاط الأهلي 9 21 الزمالك 8 20 الجونة 9 18 بيراميدز 9 14 المصري 8 13 إنبي 7 13 مصر المقاصة 8 13 سموحة 9 12 سيراميكا كليوباترا 8 11 البنك الأهلي 9 8 غزل المحلة 9 8 الاتحاد السكندري 6 8 نادي أسوان 8 8 الإسماعيلي 8 7 طلائع الجيش 9 7 المقاولون 9 7 وادي دجلة 9 6 الإنتاج الحربي 8 5

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

اللاعب الفريق الأهداف محمد شريف الأهلي 4 محمود كهربا الأهلي 4 حسام حسن سموحة 4 رمضان صبحي بيراميدز 4 أحمد سمير طلائع الجيش 4 حميد ماو إنبي 4 والتر بواليا الأهلي 3 وليد سليمان الأهلي 3 مروان حمدي مصر المقاصة 3 إمام عاشور الزمالك 3 شيمليس بيكلي مصر المقاصة 3 يوسف أوباما الزمالك 3 شريف دابو سيراميكا كليوباترا 3 شادي حسين سيراميكا كليوباترا 3 عمر كمال المصري 3 أحمد رفعت المصري 3 عمرو جمال طلائع الجيش 3 أحمد الشيخ غزل المحلة 3 فادي فريد البنك الأهلي 3

مباراة الأهلي و بيراميدز في الدوري الممتاز