شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى عزل العجوزة: من أصيبوا بكورونا الفترة الأخيرة لا يحصلون على اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العزل بالعجوزة، عن البدء فى تسجيل رغبات الحصول على لقاح كورونا من الأطقم الطبية، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا على التسجيل للحصول على اللقاح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه حدث إقبال على التسجيل بعد تطعيم عدد من الأطباء، مؤكدا أن الفئات التي لا يجب أن تحصل على التطعيم من الأطقم الطبية بعض مرضى الأمراض المزمنة ممن لديهم مشكلات القلب والسكر والضغط، وكذلك من تعرض للإصابة في الفترة الأخيرة خلال الثلاث الأشهر الأخيرة، وكذلك من لديه بعض الأعراض.

وتابع: "لم أحصل على التطعيم لظهور بعد الأعراض علىَّ، وسأحصل عليها بعد زوال الأعراض"، مردفا: "كلنا لازم نحصل على التطعيم لنحافظ على صحتنا وحياتنا".