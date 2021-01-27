شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى استخدام الموبايل يؤثر على خلايا المخ رسالة ماجستير بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت جامعة القاهرة، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث الدكتور رامى طارق سليمان بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن تأثير التعرض لفترات مختلفة للأشعة الكهرومغناطيسية على تكوين المخ والتطور السلوكى والحركى للأرانب الرضع.

أوضحت الدراسة، أن تعرض الأرانب الرضيعة خلال فترة الرضاعة وقبل الفطام للأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من أجهزة الموبايل، أو من أجهزة الواى فاى تؤثر سلباً على كل من معدلات النمو، والتطور الحركى كما تؤثر على نمو وتطور خلايا المخ.

كما أوضحت الدراسة، أنه بزيادة زمن وفترات التعرض للأشعة الكهرومغناطيسية لمدة من ساعتين إلى 6 ساعات يومياً تزداد الآثار السيئة المترتبة على زيادة فترات التعرض وكذلك فإن الأفراد التى تعرضت لكل من أجهزة الواى فاى والموبايل معاً سجلت معدلات نمو وتطور حركى أسوأ من تلك التى تعرضت للأشعة الصادرة من أجهزة الواى فاى فقط تليها الأفراد التى تعرضت للأشعة الصادرة عن الموبايل فقط على الترتيب.

وأشرف على الرسالة من الدكتور منال صلاح الدين - أستاذ العلاج الطبيعى - قسم الأطفال - جامعة القاهرة، والدكتورة عبير عبد الرحمن - أستاذ العلوم الأساسية بكلية العلاج الطبيعى، والدكتورة وفاء محمد حسن - بمركز البحوث الزراعية، وقد ناقش الرسالة الدكتور خالد العامرى - عميد كلية الطب البيطرى - جامعة القاهرة ونقيب البيطريين المصريين والعرب السابق، والدكتورة هبه عوده - بكلية العلاج الطبيعى، والدكتورة منال صلاح الدين المشرف الرئيسى.

وأوضح الباحث فى دراسته أنه تم الدراسة على حيوان الأرانب والتى تصنف على أنها حيوانات تجارب وصفاتها التشريحية تقترب كثيراً من جسم الإنسان ويمكن تطبيق نتائج الأبحاث عليها على الإنسان.

وقد أوضحت الدراسة فى مجملها بضرورة تجنب تعرض الأطفال للأشعة الكهرومغناطيسية سواء المنبعثة من أجهزة المحمول أو أجهزة الواى فاى.