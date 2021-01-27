شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 2 مدونين من التشيك فى زيارة تعريفية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اثنين من المدونين من التشيك ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وذلك استمرارا لخطة وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى نحو تنظيم عدد من الزيارات التعريفية للمؤثرين والمدونين من دول العالم للترويج للمقاصد المصرية.

وسيتضمن برنامج الزيارة الخاص بهم والذى سيستمر قرابة الأسبوع أهم المقاصد السياحية فى كل من القاهرة والجيزة والغردقة والأقصر.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى على أهمية استضافة مثل هؤلاء المدونين فى إطار الاهتمام بتحديث آليات الترويج والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة فى الترويج لمصر خاصة أنها أصبحت أكثر انتشارا فى العالم وأكثرها تفاعلا مع الجمهور.

وأضاف أن هذه الزيارات يكون لها دور كبير فى إبراز جدية الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التى تطبقها مصر على أرض الواقع في الفنادق والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة.

وأشار ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة أن المدونين يحرصون منذ وصولهم مصر على توثيق كافة فعاليات زيارتهم لأهم الأماكن السياحية الى مصر من خلال التقاط مجموعة من الصور ونشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي يتابعها مئات الالاف من المتابعين والذين يسترشدون بآرائهم عند اتخاذ قرارات السفر، بالإضافة إلى أنه يتم نشرها على موقع الهيئة Egypt Experience على الانستجرام.

يذكر أنه قد زار مصر أيضا خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من المدونين من دول المملكة المتحدة وأوكرانيا، وذلك بناء على الدعوة التى وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.