شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين سقطا من أعلى مبنى بشارع الإسكندرية بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر سقوطهما من علو أحد المبانى بشارع الإسكندرية بمطروح.

وكان قد دخل مستشفى مطروح العام على إثر سقوط من علو أمام مول دبي بشارع إسكندرية كلا من عمرو فرحات عبدالله 30 سنة من مطروح العزبه الغربية يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم ومحمود صلاح بشير 20 سنة من مطروح العزبة الغربية، ويعاني من اشتباه كسر بالقدم اليمن وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وجاري عمل الإسعافات اللازمة لهما بالمستشفى.

انتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى مكان الحادث وبدأت مباحث القسم تحرياتها حول ملابسات الحادث.