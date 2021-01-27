شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: 4 سيدات جدد في الإدارة الإشرافية بديوان الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم ،الثلاثاء، نتيجة لجان المقابلات لتولي مهام الإدارة الإشرافية بديوان عام وزارة الأوقاف، وشمل ذلك تكليف أربع سيدات جدد لتولي مهام أربع إدارات إشرافية بالإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

وتضمنت الأسماء كلا من هدى جمال الدين محمد ،بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة الحجج والسجلات بالإدارة العامة للأملاك، سهير عدلي عبدالحميد بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة القرض الحسن بالإدارة العامة للبر، غادة حسن محمد هاشم، بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة حصر الأملاك بالإدارة العامة للأملاك، وسحر محمد عبدون بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة الخبراء والمحاسبة بالإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة.