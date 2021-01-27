حالة الطقس الأربعاء.. الأرصاد تحذر من الرياح وبرودة الجو وسقوط الأمطار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم الأربعاء تتضمن نشاط الرياح نهارًا وشديد البرود ليلاً وبسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري مع نشاط الرياح نهارًا وبرودة شديدة ليلاً ، كما يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة نهارًا وشديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية، وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد مع نشاط الرياح نهارًا وبارد ليلاً على جنوب سيناء وشديد البرودة على الصعيد ووجود صقيع على الزراعات في وسط سيناء.

وأعلنت هيئة الأرصاد أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة وسقوط أمطار خفيفة على السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم، ونشاط عالٍ للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

تتراوح درجات الحرارة العظمي بين 25 و18 درجة وكانت درجات الحرارة تتراوح بين 22 و23 درجة على معظم المناطق، بينما تتراوح الصغري بين درجتين و15 درجة وكانت درجات الحرارة تتراوح بين 10 و11 درجة على معظم المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد إن يوم الأربعاء يشهد حالة من عدم الاستقرار ، ويوم الخميس يشهد انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة على شمال البلاد، ويوم الجمعة يشهد انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويوم السبت يشهد نشاط للرياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأربعاء.. الأرصاد الجوية تحذر من الرياح وبرودة الجو وسقوط الأمطار

حالة الطقس الأربعاء.. الأرصاد الجوية تحذر من الرياح وبرودة الجو وسقوط الأمطار

حالة الطقس الأربعاء.. الأرصاد الجوية تحذر من الرياح وبرودة الجو وسقوط الأمطار

حالة الطقس الأربعاء.. الأرصاد الجوية تحذر من الرياح وبرودة الجو وسقوط الأمطار

حالة الطقس الأربعاء.. الأرصاد الجوية تحذر من الرياح وبرودة الجو وسقوط الأمطار

حالة الطقس الأربعاء.. الأرصاد الجوية تحذر من الرياح وبرودة الجو وسقوط الأمطار