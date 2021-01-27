شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: بدأنا السيطرة على الموجة الثانية.. واللقاح آمن بنسبة 99% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، يعود إلى دخوله ما نسميه مرحلة السيطرة، وهذا جاء بسبب اتباع الناس والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، محذراً المواطنين بأنه ليس معنى تراجع الأعداد أن كورونا انتهى.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»: «هذا التراجع في الإصابات يعني أن استكمال اتباع الإجراءات الاحترازية، ليس ذلك فقط بل ونزيد منه أيضاً خلال الفترة القادمة».

وتابع حسام حسني: «هل كورونا خلصت؟ لأ طبعاً لازم نكمل في اتباع الإجراءات الاحترازية ودرجة الحذر القصوى من جانب المواطنين، حتى تعبر المراحل التصاعدية بأمان، فما تحقق هو السيطرة ولكن لا نستطيع الجزم بأن كورنا انتهت».

وأردف: «ربنا أكرمنا بأمل في الوقاية على شكل لقاح واقي، وبالتالي الحصول على هذا التطعيم يؤدي للوقاية أو في حال الإصابة تكون الأعراض بسيطة ويخفف الضغط على المستشفيات، لأن الحالات الحرجة أصبحت أقل».

وتابع: «أن هناك لقاحات ما زالت تحت التجربة ولكن اللقاحات الموجودة حاليًا كثير منها أصبت معدلات أمان عالية على الفترات قصيرة الأجل أو طويلة الأمد»، مؤكدًا أن الدراسات الخاصة باللجنة العلمية بالتعاون مع دولتي الإمارات والبحرين حول اللقاح سينوفارم الصيني أثبت معدلات أمان تصل إلى 99%، وبنسبة فعالية تصل إلى 86%.

وأردف، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن معدلات الأمان تعكس مقدار حدوث الآثار الجانبية وهي قليلة تتلخص في وجود إحمرار محل الحقن أو الحكة، موضحًا أن نسب الفعالية التي تصل إلى 86% فتعني أن هذه النسبة ممن تلقوا اللقاح لم يتعرضوا للإصابة، ونسبة 14% ممن حصلوا عليه في الدراسات أصيبوا لكن بأعراض بسيطة ومن ثم استطاع اللقاح السيطرة على شدة الأعراض.